Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi

Süper Lig devi Trabzonspor, yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın transferi için Yunan takımı Panathinaikos ile 1 milyon euro karşılığında anlaştı.

"1 MİLYON EURO ÖDENECEK"

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır" ifadeleri yer aldı.

3.5 YILA İMZA ATTI

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathianaikos Kulübü ise Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Anastasios Bakasetas transferini resmen duyurdu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Haydi Taso!" denildi. Panathinaikos, Anastasios Bakasetas ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.