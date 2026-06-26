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Anamurlu güreşçiler Türkiye Şampiyonası yolunda

Anamurlu güreşçiler Türkiye Şampiyonası yolunda
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Mersin'de düzenlenen il seçmelerinde başarılı olan Anamur Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş Takımı, Ankara'da yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. 12 sporcu, ilçe tarihinde ilk kez bu şampiyonada mücadele edecek.

Mersin'de düzenlenen il seçmelerinde başarılı olan Anamur Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş Takımı, Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İl seçmelerinde mindere çıkan 12 sporcu, rakiplerini geride bırakarak şampiyona vizesi aldı.

Mersin'de yapılan il seçmelerinde mücadele eden Anamur Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş Takımı sporcuları önemli bir başarıya imza attı. İlk kez Ankara'da düzenlenecek Türkiye Güreş Şampiyonasına katılma hakkı kazanan takım, Anamur adına tarihi bir başarı elde etti.

Antrenör Süleyman Kaşten, sporcuların disiplinli ve özverili çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, "Anamur tarihinde ilk kez Türkiye Güreş Şampiyonasına katılacağız. Sporcularımıza güveniyoruz. Ankara'da da başarılı sonuçlar alarak ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Kaşten yönetiminde şampiyona hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren sporcuların, Ankara'da derece elde ederek madalya ile dönmeyi hedeflediği bildirildi.

Ata sporu güreşte elde edilen başarı ilçede de sevinçle karşılanırken, eğitim camiası ve vatandaşlar Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek genç sporculara başarı dileklerini iletti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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