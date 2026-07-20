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ANALİG hentbol müsabakalarında Türkiye Finalleri'ne yükselen takımlar belli oldu

ANALİG hentbol müsabakalarında Türkiye Finalleri'ne yükselen takımlar belli oldu
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2. Grup 2. Etap Hentbol Müsabakaları tamamlandı. Kızlar ve erkekler gruplarında lider olan Sivas, Adana, Ankara ve Mersin Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2. Grup 2. Etap Hentbol Müsabakaları, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Genç sporcuların yeteneklerini sergilediği organizasyonda, Türkiye Finalleri'ne katılacak takımlar da netleşti. Türkiye genelinde genç yeteneklerin keşfedilmesi ve sporun tabana yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen müsabakalarda, takımlar finallere yükselebilmek için mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalar sonunda gruplarını lider tamamlayan iller Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Müsabakalar sonunda Kızlar Grubu'nda Sivas, Adana ve Ankara, Erkekler Grubu'nda ise Sivas, Mersin ve Ankara gruplarını zirvede tamamlayarak Türkiye Finalleri'ne adlarını yazdırdı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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