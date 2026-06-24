Haberler

ANALİG Futbol Müsabakaları Manisa'da başladı

ANALİG Futbol Müsabakaları Manisa'da başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol 1. Etap 2. Grup müsabakaları, Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı. 7 ilden 154 genç sporcu, bir üst tura çıkmak için dört gün boyunca mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol 1. Etap 2. Grup Kızlar ve Erkekler Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Salihli ilçesinde başladı.

Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen müsabakalar öncesinde, Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde açılış seremonisi düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, antrenörler ve sporcular katıldı.

İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda oynanan müsabakalarda Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden gelen takımlar mücadele ediyor. Organizasyonda 56 kız sporcu ve 98 erkek sporcu olmak üzere toplam 154 genç yetenek, takımlarını bir üst tura taşıyabilmek hedefiyle sahaya çıkıyor. Açılış seremonisinde konuşan Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Anadolu Yıldızlar Ligi'nin genç sporcuların gelişimi açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Farklı illerden gelen sporcularımızı Salihli'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Anadolu Yıldızlar Ligi, gençlerimizin spora olan ilgisini artıran, yeteneklerini ortaya koymalarına imkan sağlayan ve aynı zamanda kardeşlik, dostluk ve fair-play ruhunu güçlendiren çok kıymetli bir organizasyondur. Burada mücadele eden tüm sporcularımızın sahada centilmence yarışacağına inanıyorum. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dört gün sürecek ANALİG Futbol 1. Etap 2. Grup Müsabakaları'nda takımlar, bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar, bir sonraki etapta yer alma hakkı kazanacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti

İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, karı-koca etkisiz hale getirildi
Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı

Milyonların gözü önünde yaşandı! Canlı yayın bir anda kabusa döndü
Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! 'İntiharkolik' yine sahnede

Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi

Altında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi