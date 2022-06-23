Anagold 24 Erzincanspor, Ümit Karan'a imzayı attırdı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, teknik direktör Ümit Karan ile anlaştı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi tesislerinde imza töreni düzenlendi. Tören öncesi gazetecilere açıklama yapan Anagold 24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, 27 ağustos tarihinde başlayacak 2022-2023 futbol ligi öncesi ilk olarak teknik direktör ile anlaşma sağladıklarını söyledi. Yeni sezon hazırlılarına başladıklarını, sezon sonunda da hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirten Başkan Gökhan Keleş, "2022-2023 sezonu 27 Ağustos'ta başlayacak. Biz de kulüp olarak bu sezon için hazırlıklarımıza başlamış bulunmaktayız. Teknik direktör olarak Ümit Karan hocamızla bir anlaşma sağladık. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel şeyler yaşayacağız. Memleketimiz, camiamıza güzel işler yaşatacağız. Sezon sonunda da arzuladığımız hedeflerimizi inşallah yerine getireceği" dedi.

Başkan Gökhan Keleş ile Ümit Karan, açıklamalar sonrası 1 yılı geçerli olacak mukaveleyi imzaladı.