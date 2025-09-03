Haberler

Anagold 24 Erzincanspor, Kars 36 Spor'u 1-0 Mağlup Ederek Turu Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Anagold 24 Erzincanspor, deplasmanda Kars 36 Spor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Maç, Kars Şehir Stadyumu'nda oynandı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Anagold 24 Erzincanspor deplasmanda, Kars 36 Spor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Kars Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Berat Can Taşkesen yönetti.

Anagold 24 Erzincanspor, Kars 36 Spor'u 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Ayrıca Kars 36 Spor takımı sahaya, Kızılay'ın "Gazze Aşevi" kampanyasını tanıtan pankartla çıktı.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Spor
Trafikte dehşet: Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı

Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler

Milli Takım'da büyük skandal! Maç oynanırken yumruklaştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.