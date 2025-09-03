Anagold 24 Erzincanspor, Kars 36 Spor'u 1-0 Mağlup Ederek Turu Geçti
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Anagold 24 Erzincanspor, deplasmanda Kars 36 Spor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Maç, Kars Şehir Stadyumu'nda oynandı.
Kars Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Berat Can Taşkesen yönetti.
Ayrıca Kars 36 Spor takımı sahaya, Kızılay'ın "Gazze Aşevi" kampanyasını tanıtan pankartla çıktı.
Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Spor