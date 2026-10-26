Anadolu Yıldızları, U15 Kızlar Gelişim Ligi'nde Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi

Anadolu Yıldızları, U15 Kızlar Gelişim Ligi'nde Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
U15 Kızlar Gelişim Ligi 21. Grup'ta ligin 9. haftasında Anadolu Yıldızları, rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Anadolu Yıldızları bu sonuçla haftayı galibiyetle kapattı.
U15 Kızlar Gelişim Ligi 21. Grup'ta ligin 9. haftasında Anadolu Yıldızları, rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Ersin Öztürk, Aykut Cem Bulut, Ebubekir Çolak
Anadolu Yıldızları: Gülbahar Kışlak, İkbal Elanaz Güveninir, Ceren Azra Karaca, Derya Su İnce, Sıla Duran, Rabia Kömü, Seren Elif Toprak, Ela Bıyık, Elif Öztaş, Buse Doğan (Zeynep Taşhan dk. 77), Ebrar Yılmaz (Ravza Kömü dk. 65)
Kayseri Gençlerbirliği: Kevser Yılmaz, Miray Abuşka, Deniz Yıldırım, Rümeysa Ünat, Elif Korkmaz, Nur Yağmur Odabaşı (Neslişah Çimen dk. 74), Leyla Çalışkan, Havva Azra Gülder, Ecrin Naz Soykök, Berra Su Fidan, Hira Kolukırık
Goller: Sıla Duran (dk. 46), Rabia Kömü (dk. 61), Buse Doğan (dk. 75) (Anadolu Yıldızları), Berra Su Fidan (dk. 49) (Kayseri Gençlerbirliği)