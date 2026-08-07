Haberler

ANALİG Paten Şampiyonası Karaman'da Başladı

ANALİG Paten Şampiyonası Karaman'da Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da başladı.

Merkez Spor Salonu'nun yerleşkesindeki tekerlekli paten pistinde düzenlenen organizasyonda, 15 ilden 160 sporcu yer alıyor.

Organizasyonun açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinlikle sporcular arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının güçleneceğini ifade etti.

Şampiyona, 9 Ağustos'taki final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler