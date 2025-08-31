Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı
Adana'da düzenlenen ANALİG Basketbol Türkiye Şampiyonası'nın final müsabakaları sonucunda erkeklerde Antalya, kızlarda ise Manisa birinci oldu. Turnuvaya 23 ilden 600 sporcu katıldı.

Adana'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Organizasyonun erkekler grubunda finale kalan Antalya ve Konya takımları, Menderes Spor Salonu'nda karşılaştı.

Rakibini 67-57 yenen Antalya takımı, birinci oldu.

Kızlar grubunda da Serinevler Spor Salonu'nda oynanan finalde İzmir'i 50-47'lik skorla geçen Manisa ekibi, ilk sırada yer aldı.

Organizasyonu birincilikle tamamlayan takımlara kupalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Caner Taymış verdi.

Adana'da 23 ilden 600 sporcuyu buluşturan ANALİG Basketbol Türkiye Şampiyonası, 26 Ağustos'ta başlamıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Spor
