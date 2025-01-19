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Anadolu Sultanları Takımı, Kuzeyboru Sporcularıyla Buluştu

Anadolu Sultanları Takımı, Kuzeyboru Sporcularıyla Buluştu
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Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu 'Anadolu Sultanları' takımı, Kuzeyboru sporcularıyla tanışarak futbol maçı için bir araya geldi. Maç öncesi köylü kadınlar, Kuzeyboru oyuncuları ile duygulu anlar yaşadı ve çiçekler takdim ettiler.

Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu "Anadolu Sultanları" takımı, Kuzeyboru sporcularıyla tanıştı.

Anadolu Ajansının (AA) "Anadolu Sultanları"nın hikayesini haberleştirmesinin ardından Kuzeyboru'nun servis araçlarıyla Aksaray Spor Salonu'na gelen filenin "şalvarlı sultanları", Kuzeyboru ile Aras Kargo arasında oynanan Vodafone Sultanlar Ligi 17. hafta mücadelesini tribünden takip etti.

Maç sonunda takım kaptanı Güldeniz Önal ve diğer sporcular, köylü kadınlarla tanışarak çiçek ve imzalı forma hediye etti.

Önal, AA muhabirine, ziyaret için çok mutlu olduğunu, en kısa zamanda köye gideceklerini söyledi.

Kadınları sosyal medyada gördüğünü ve çok beğendiğini belirten Önal, "İnşallah köye gidince daha uzun zaman geçireceğiz. Orada hem güzel köy yemeklerinin tadına bakacağız hem de güzel bir maç yapacağız. Sosyal medyada yorum da yaptım. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Biz voleybolu spor olarak yapıyoruz, onlar severek yapıyor. Gerçekten de çok güzel oynuyorlar. Gözümüz korkmadı değil." diye konuştu.

Sporculardan Aleyna Sevim ise zorlu fikstüre rağmen kadınlara zaman ayıracaklarını ve zorlu bir maç yapacaklarını ifade etti.

Ev hanımı 3 çocuk annesi Safure Köksal da haberin yayınlanmasının ardından çok güzel tepkiler aldığını belirtti.

Kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden Köksal, şunları kaydetti:

"İlk defa bir voleybol maçına geliyorum. Çok duygulandım. Bizi çok iyi karşıladılar. Çocuklarımla birlikte geldim. Güzel bir aktivite oldu, çok mutlu olduk. Sporcularla da tanıştık. Çok sıcaklardı. Maç yapacağımız için çok heyecanlıyız."

Hacer Kargın ise Kuzeyboru oyuncularıyla tanıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çok güzel zaman geçirdiklerini aktaran Kargın, Kuzeyboru ile maç yapacakları anı beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor
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