Anadolu Karate Ligi 3. etabında nefes kesen mücadeleler gerçekleşti
Anadolu Karate Ligi'nin 3. etabı İstanbul'da devam etti. 196 genç sporcunun mücadele ettiği müsabakalar nefesleri keserken, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Anadolu Karate Ligi'nin 3. etabı İstanbul Kartal İTO Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar ile gerçekleşti.

196 GENÇ SPORCU KATILDI

Gün, İstanbul İl Karate Temsilcisi Kazım Alpay ve İl Hakem Kurulu Başkanı Nizam Baran'ın hakem brifingi ile açıldı. Baran, geçmiş etapların kısa bir değerlendirmesini yaparken, dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Ardından 196 sporcunun katıldığı organizasyonda minik yıldız kız ve erkek, 6, 7 ve 8 yaş kız ve erkek, 9, 10, 11 ve 12 yaş kız ve erkek kumite müsabakaları gerçekleşti.

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Saat 09.00'da başlayan organizasyon akşam 18.30'a dek devam ederken oynanan müsabakalar nefesleri kesti. Geleceğin şampiyon genç sporcuları, ailelerinin de coşkulu desteği ile birlikte gösterdikleri performansla izleyenlere keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.

MADALYALAR SAHİPLERİNE ULAŞTI

Zorlu müsabakalar sonunda Çekmeköy Karateciler Spor Kulübü sporcuları Zeynep Karaman ve Çınar Taşkın, tüm rakiplerini art arda yenerek birinciliğe ulaştı ve organizasyonda ön plana çıkan isimler oldu.

ŞAMPİYONLUK KÜRSÜSÜNÜ BIRAKMADILAR

Öte yandan Hüseyin Baş Spor Kulübü, hem birinci hem de ikinci gün genel klasmanda birinciliğini koruyarak ligin bu etabında da şampiyonluk kürsüsünü kimseye bırakmadı.

