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Anadolu Efes'ten Shane Larkin'e veda

Anadolu Efes'ten Shane Larkin'e veda
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Anadolu Efes, 2019'dan bu yana formasını giyen ABD asıllı Türk oyun kurucusu Shane Larkin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Larkin, 2 EuroLeague, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazandı.

2019 sezonunda giymeye başladığı lacivert-beyazlı forma ile 2 EuroLeague, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazanan ABD asıllı Türk oyun kurucusu Shane Larkin'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten "Teşekkürler Shane Larkin" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018 – 2019 sezonundan bu yana kulübümüzün parçası olan Shane Larkin ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüzde geçirdiği 8 sezonun son 4 sezonunda A Takım Kaptanımız da olan Shane Larkin, tarihi başarılara ulaşan kadrolarımızda yer aldı. 2021 ve 2022 yıllarında iki EuroLeague şampiyonluğu kazandığımız takımların kilit oyuncularından biri olan Larkin ayrıca 3 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazanmıştı. 2019 – 2020 sezonunda FC Bayern Münih'e karşı attığı 49 sayıyla ve formamızı giydiği sekiz sezon boyunca kırdığı diğer rekorlarla EuroLeague tarihine geçen başarılı oyuncu, 2025 yılında ise "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesinde de kendisine yer bulmuştu. 2019 – 2020 sezonu içerisinde Türk vatandaşlığına geçen ve A Milli Takımımızın da formasını giymeye başlayan Larkin, Milli Takımımızla EuroBasket 2025'te de Gümüş Madalya kazanmıştı. Taraftarlarımıza her zaman unutulmaz performanslar izleten Shane Larkin'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederiz."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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