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Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 99-79 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.