Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı 12 Haziran Çarşamba günü yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-81 kazandı.
SON SANİYEDE LARKIN KAZANDIRDI
Anadolu Efes, 3.8 saniye kalan Larkin'in basketiyle öne geçti. Larkin'in basketi incelendi ve 1 saniye kaldı. Fenerbahçe, 1 saniye kala son topu kullanamadı ve Anadolu Efes parkeden galip ayrıldı.
SERİ 4. MAÇA UZADI
Anadolu Efes'in sahasında oynanan ilk 2 maçı Fenerbahçe, 85-74 ve 101-70 kazanmıştı. Bu sonuçla birlikte serideki ilk galibiyetini alan Anadolu Efes durumu 2-1'e getirdi ve seri 4. maça uzadı.
4. MAÇ FENERBAHÇE'NİN EVİNDE
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan serinin dördüncü maçı 12 Haziran Çarşamba günü yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: Fenerbahçe Beko: 16 - 13 Anadolu Efes
2. Periyot: Fenerbahçe Beko: 39 - 34 Anadolu Efes
3. Periyot: Fenerbahçe Beko: 56 - 56 Anadolu Efes