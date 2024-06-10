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Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı 12 Haziran Çarşamba günü yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-81 kazandı.

SON SANİYEDE LARKIN KAZANDIRDI

Anadolu Efes, 3.8 saniye kalan Larkin'in basketiyle öne geçti. Larkin'in basketi incelendi ve 1 saniye kaldı. Fenerbahçe, 1 saniye kala son topu kullanamadı ve Anadolu Efes parkeden galip ayrıldı.

Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi

SERİ 4. MAÇA UZADI

Anadolu Efes'in sahasında oynanan ilk 2 maçı Fenerbahçe, 85-74 ve 101-70 kazanmıştı. Bu sonuçla birlikte serideki ilk galibiyetini alan Anadolu Efes durumu 2-1'e getirdi ve seri 4. maça uzadı.

Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi

4. MAÇ FENERBAHÇE'NİN EVİNDE

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan serinin dördüncü maçı 12 Haziran Çarşamba günü yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.

Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Fenerbahçe Beko: 16 - 13 Anadolu Efes

2. Periyot: Fenerbahçe Beko: 39 - 34 Anadolu Efes

3. Periyot: Fenerbahçe Beko: 56 - 56 Anadolu Efes

Kaynak: Haberler.com / Spor

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