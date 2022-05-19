Anadolu Efes, EuroLeague Final Four'da finale yükseldi - Haberler

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Anadolu Efes, EuroLeague Final Four'da finale yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Ata Selçuk - Spor
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Anadolu Efes, EuroLeague Final Four'da finale yükseldi

SALON: StarkHAKEMLER: Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs, Gytis ViliusOLYMPIACOS: Walkup 5, Dorsey 11, Larentzakis, Fall 7, Sloukas 11, Martin 11, Vezenkov 5, Printezis 2, Papanikolaou 10, McKissic 12ANADOLU EFES: Larkin 21, Beaubois, Singleton 5, Bryant 16, Moerman, Pleiss 8, Micic 15, Anderson,...

SALON: Stark

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs, Gytis Vilius

OLYMPIACOS: Walkup 5, Dorsey 11, Larentzakis, Fall 7, Sloukas 11, Martin 11, Vezenkov 5, Printezis 2, Papanikolaou 10, McKissic 12

ANADOLU EFES: Larkin 21, Beaubois, Singleton 5, Bryant 16, Moerman, Pleiss 8, Micic 15, Anderson, Dunston 12

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

İLK YARI: 43-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-66

5 FAUL 35.00 Dunston, 38.59 Singleton ( Anadolu Efes )

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u Micic'in son saniye basketiyle 77-74 mağlup ederek finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan yarı final maçına Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiacos ; Walkup, Dorsey, Papanikolaou, Vezenkov ve Fall ilk beşiyle başladı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Anderson, Moerman ve Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

İlk 5 dakikalık bölümde kullandığı 8 atışın sadece 2'sini sayıya çevirebilen Anadolu Efes, Olympiacos'tan Fall'un pota altındaki etkili oyununa çare bulamadı ve maçın ilk molasına 12-5'lik Olympiacos üstünlüğüyle gidildi. 3'lük çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle peş peşe sayılar bulan Anadolu Efes, periyodun bitimine 45 saniye kala 11-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 14-18. Periyodun kalan bölümünde bu seriye 7-0'lık seriyle yanıt veren Olympiacos, ilk periyodu 21-18 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Olympiacos bir ara farkı 7 sayıya kadar yükseltirken, Larkin'in hücumdaki etkili oyunu ve Micic'in ilk basketlerini bulmasıyla Anadolu Efes, skorda yeniden rakibine ortak oldu. İlk yarı, 43-42 Olympiacos üstünlüğüyle son buldu.

Üçüncü periyoda hızlı bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 9-2'lik seri yakaladı ve periyodun bitimine 06.47 kala 6 sayı farkla öne geçti: 45-51. Bir ara farkı çift hanelere kadar çıkartan Anadolu Efes, periyodun son bölümünde Olympiacos hücumuna çare bulamadı. Buna rağmen İstanbul ekibi, maçın final periyoduna 3 sayı farkla önde gitti: 63-66.

Karşılaşmanın final periyodu karşılıklı basketlerle geçilirken, son 19 saniyeye 74-74'lük eşitlikle girildi. Son topu kullanan Micic, son saniye basketiyle Anadolu Efes'i finale taşıdı: 74-77.


- Sırbistan

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor

Anadolu Efes, Yunanistan, Olympiacos, Euroleague, Spor, Haberler

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