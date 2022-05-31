Anadolu Efes: 64-71 - Haberler

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Serhat Büker

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Galatasaray Nef'i 71-64 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını tekrardan eline geçirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan müsabakaya Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef ; Dee Bost, Canaan, Göksenin Köksal, Blackshear, Kravish ilk beşiyle çıktı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Bryant, Singleton, Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesinde parkeye çıkarken yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski başantrenörleri lehine tezahüratlarda bulundu ve yoğun destek verdi. Ergin Ataman ise sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

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