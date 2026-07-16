Haberler

Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı'nın Bafra'da kano keyfi

Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı'nın Bafra'da kano keyfi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Samsun'un Bafra ilçesinde kampa giren Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı, moral etkinliğinde kano yaptı.

Dünya kupası hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı, kamp programı kapsamında moral ve motivasyon etkinliği için Samsun'un Bafra ilçesindeki kano tesisinde kürek çekti.

Bafra Batık Minare mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte milli sporcular, yoğun antrenman temposuna kısa bir ara vererek doğayla iç içe kano yaptı. Profesyonel ekip eşliğinde düzenlenen organizasyonda sporcuların neşeli anları renkli görüntüler oluşturdu.

Kano tesisi yetkilisi Volkan Karaman, 2026 dünya kupası öncesinde A Milli Ampute Futbol Takımı'nı ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Milli sporcularımız Batık Minare'nin eşsiz atmosferinde keyifli vakit geçirdi. Moral depoladıkları, bol kahkahalı ve unutulmaz bir gün yaşandı. Dünya kupasında kendilerine yürekten başarılar diliyoruz" dedi.

Milli sporcular ise Bafra Batık Minare'nin doğal güzelliğinden etkilendiklerini belirterek, kano deneyiminin kendileri için farklı ve eğlenceli bir etkinlik olduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

DEM Parti heyeti Bahçeli'ye gitti! İşte masadaki konu

Uzman çavuşun acı sonu! Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı

Uzman çavuşun acı sonu! Eve giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı
Haluk Levent'e Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolarlık suçlaması soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi

Haluk Levent'e 60 milyon dolar soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi
31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı: Komşusuna 'Ufak bir cezam var' dedi

31 yıl hapisle aranan hükümlü böyle yakalandı: Ufak bir cezam var
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kadınları araçta bırakıp kaçtı

'Dur' ihtarına uymayan sürücüden polisi hayrete düşüren kaçış