Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı'nın Bafra'da kano keyfi

Dünya kupası hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı, kamp programı kapsamında moral ve motivasyon etkinliği için Samsun'un Bafra ilçesindeki kano tesisinde kürek çekti.

Bafra Batık Minare mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte milli sporcular, yoğun antrenman temposuna kısa bir ara vererek doğayla iç içe kano yaptı. Profesyonel ekip eşliğinde düzenlenen organizasyonda sporcuların neşeli anları renkli görüntüler oluşturdu.

Kano tesisi yetkilisi Volkan Karaman, 2026 dünya kupası öncesinde A Milli Ampute Futbol Takımı'nı ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Milli sporcularımız Batık Minare'nin eşsiz atmosferinde keyifli vakit geçirdi. Moral depoladıkları, bol kahkahalı ve unutulmaz bir gün yaşandı. Dünya kupasında kendilerine yürekten başarılar diliyoruz" dedi.

Milli sporcular ise Bafra Batık Minare'nin doğal güzelliğinden etkilendiklerini belirterek, kano deneyiminin kendileri için farklı ve eğlenceli bir etkinlik olduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı