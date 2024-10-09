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Ampute Milli Futbol Takımı Kuraklığa Dikkat Çekti

Ampute Milli Futbol Takımı Kuraklığa Dikkat Çekti
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Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde antrenman yaparak kuraklığa dikkat çekti. Takım, doğanın korunması ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkat çekti.

Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkat çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, gazetecilere, sulak halini bildikleri Seyfe Gölü'nün son halini gördüklerinde çok üzüldüklerini söyledi.

İnsanla doğanın aslında savaş halinde olduğunu, bunda insanlığın kısmen kendini yok ettiğini vurgulayan Temiz, "Bize emanet edilen bu doğayı, bizden sonrakilere bırakmak adına farkındalık oluşturmak zorundayız. Seyfe'de kuş türleri vardı, kanatlı hayvanların geçiş güzergahı ve göç yolu üzerindeydi. Ampute Futbol Milli Takımı aynı zamanda engelli futbol milli takımı. Dolayısıyla biz de handikaplı sporcular olarak, inşallah buradaki handikapı görüp, farkındalık oluşturmak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaleci antrenörü ve emekli jeofizik mühendisi İlhan Elmalı ise sonraki nesillere bırakılacak en önemli değerlerden birinin de su rezervleri olduğunu vurgulayarak, "Kamu ve üst düzey görevlilerin bu konuyu ön planda değerlendirmeleri gerekiyor. Yağmur, kar sularının korunaklı bir şekilde burada devamlılığının arz etmesi lazım. Bu alanı üzüntüyle izledik, gördük." dedi.

Takım kaptanı Halil İbrahim Esen de iklim farkındalığı için burada olduklarını belirterek, gölün en kısa zamanda eski haline dönmesini temenni ettiğini söyledi.

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ise Seyfe'ye dikkat çekmek için bu organizasyonun yapıldığını anlatarak, "Bölgenin kuraklık yaşaması ve iklim sorunları nedeniyle göl tamamen yok olma noktasına gelmiş. Amacımız bu alanların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Burası milli bir hazinemiz, hepimiz elimizden gelen duyarlılığı göstermek zorundayız." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise küresel iklim değişikliği, yer altı sularının çekilmesiyle Seyfe Gölü'nün kuruduğunu, etrafındaki Malya Ovası ve çevrede bulunan köylerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de kuraklığı etkilediğini anlattı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan ve RAMSAR Sözleşmesi başta olmak üzere "3 ve üzeri koruma sınıfına" sahip Seyfe Gölü Kuş Cenneti, dünyanın önemli kuş göç yolları üzerinde yer alıyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Spor

İklim Değişikliği Engelliler Seyfe Gölü Futbol Yaşam Tarım Çevre Doğa Spor

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