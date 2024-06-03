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Ampute Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 12-1 Mağlup Etti

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Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu'nun ikinci maçında Azerbaycan'ı 12-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Türkiye, hızlı bir başlangıç yaparak rakibini farklı skorla mağlup etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu'nun ikinci maçında Azerbaycan'ı 12-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu ikinci maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Camille Fournier Stadyumu'ndaki mücadele hızlı başlayan ay-yıldızlılar, 2. dakikada Ömer Güleryüz ile 1-0 öne geçti. 5. dakikada Muhammet Yeğen'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Türkiye, 6. dakikada Kemal Güleş'in golüyle skoru 3-0'a getirdi. 11. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Ömer Güleryüz fileleri havalandırarak skoru 4-0 yaptı. 15. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Muhammet Yeğen sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Türkiye 5-0 öne geçti. Azerbaycan 21. dakikada attığı golle farkı 4'e indirdi. 23. dakikada Ömer Güleryüz hat-trick yaparken skor 6-1 oldu. 25. dakikada Azerbaycan'ın kendi kalesine attığı golle milliler soyunma odasına 7-1 önde girdi.

İkinci yarıda da ay-yıldızlılar, Azerbaycan karşısında etkili oyununu sürdürdü. 33. dakikada ceza sahasında topla buluşan Serkan Dereli topu ağlara yolladı. (8-1). 39. dakikada Savaş Kaya'nın golüyle milliler, rakibi karşısında 9-1 öne geçti. 43. dakikada Fatih Şentürk, 47 ve 50. dakikalarda Barış Telli'nin golleriyle ay-yıldızlılar rakibine gol yağdırarak sahadan 12-1 galip ayrıldı.

Milliler, grubun üçüncü maçında yarın TSİ 15.00'te İrlanda ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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