Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçından zaferle ayrıldı.

6 GOLLÜ GALİBİYET

Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçta İsrail ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, karşılaşmasının ilk yarısını 2-0, maçı da 6-0 galip kazanmayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP AZERBAYCAN

Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. 16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.