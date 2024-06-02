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Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi

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Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsrail'i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Milliler, gruptaki 2. maçında yarın 13.00'te Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçından zaferle ayrıldı.

6 GOLLÜ GALİBİYET

Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçta İsrail ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, karşılaşmasının ilk yarısını 2-0, maçı da 6-0 galip kazanmayı başardı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi

SIRADAKİ RAKİP AZERBAYCAN

Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. 16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Azerbaycan Türkiye Fransa Futbol İsrail Futbol Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

AYHAN BAYRAK:

Aslanlar Allah sizlerden razı olsun inşallah

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