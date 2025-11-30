Ampute Futbol Süper Lig 2025-26 Sezonu Başladı
Ampute Futbol Süper Lig'de 2025-26 sezonu bugün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı. Şahinbey Belediyespor, son şampiyon olarak Gebze Belediyesi'ne 2-1 yenildi. Diğer sonuçlar ise DEPSAŞ Enerji'nin Başkent'e 4-0, Sakarya'nın Pendik'e 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre son şampiyon Şahinbey Belediyespor, sahasında Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü'ne 2-1 yenildi.
Ligde ilk hafta mücadelesinde alınan sonuçlar şöyle:
DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü-Başkent Ampute Futbol Gücü: 0-4
Şahinbey Belediyespor-Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü: 1-2
Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü- Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü: 1-0
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü-Bağcılar Belediye Engelliler Spor Kulübü: 4-1
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü-İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Şişli Yeditepe-Konya Ampute Futbol Kulübü maçları ileri tarihe ertelendi.