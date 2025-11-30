Haberler

Ampute Futbol Süper Lig 2025-26 Sezonu Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ampute Futbol Süper Lig'de 2025-26 sezonu bugün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı. Şahinbey Belediyespor, son şampiyon olarak Gebze Belediyesi'ne 2-1 yenildi. Diğer sonuçlar ise DEPSAŞ Enerji'nin Başkent'e 4-0, Sakarya'nın Pendik'e 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Ampute Futbol Süper Lig'de 2025-26 sezonu, bugün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre son şampiyon Şahinbey Belediyespor, sahasında Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü'ne 2-1 yenildi.

Ligde ilk hafta mücadelesinde alınan sonuçlar şöyle:

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü-Başkent Ampute Futbol Gücü: 0-4

Şahinbey Belediyespor-Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü: 1-2

Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü- Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü: 1-0

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü-Bağcılar Belediye Engelliler Spor Kulübü: 4-1

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü-İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Şişli Yeditepe-Konya Ampute Futbol Kulübü maçları ileri tarihe ertelendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören 'Hala ölmedin mi sen' diyor

Atlattığı badireler say say bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi" diyor
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.