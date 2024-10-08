Ampute Futbol Milli Takımı Sağlık Taramasından Geçti

KIRŞEHİR'de, Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) sağlık taramasından geçti.

Ampute Futbol Milli takımı, 3 gün önce Kırşehir'e gelerek kamp yapmaya başladı. Balkan Şampiyonası öncesi 15 Ekim'e kadar Kırşehir'de kamp yapacak olan Ampute Futbol Milli takımı, Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık taramasından geçerek eksikliklerinin raporlaması yapıldı.

HALİL İBRAHİM ESEN: BU TESTLER KİŞİSEL GELİŞİMİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yapılan sağlık taramasıyla ilgili konuşan Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Halil İbrahim Esen, "Hocalarımızın eşliğinde burada bazı testlere girdik. Bu testlerin sonucunda bizim kendi gelişimimiz için faydalı olacaktır. Böyle testlerin tüm illerde olması için çalışmalar yürütülmesini istiyoruz. Umarım bizler için hayırlı olur ve balkan şampiyonasında kupayla döneriz. Turnuvaya gitmeden önce eksikliklerimizi görmek bizim için çok verimli oluyor. Hocalarımız eksikliklerimizi bize gösterdiler. Bu eksikliklerimizin üzerine gidip çalışmalar yaparak oradaki kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Bazı testlerimizde çok zorlandık ve yorulduk. Bu testler bizim kişisel gelişimiz için gayet güzel ama bir o kadar da zordu. Bu testlerden sonra daha verimli olacağımızı düşünüyoruz. Yaptığımız antrenmanlara göre bu testler bizi baya yordu" diye konuştu.

ABDULHAMİT TAYFUR: SPORCULARIMIZA DESTEK HİZMETİ SAĞLIYORUZ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit Tayfur ise, "Sporcularımıza kas boyut ölçümleri yapıyoruz. Yine denge cihazımızda denge ölçümleri yapabiliyoruz. Kardiyopulmoner egzersiz testinde ise sporcularımızın kardiyovas ve endiyovas ölçümlerini yapıyoruz. Yine aynı şekilde merkezimizin içinde bulunduğu 8 kameralı 3 boyutlu hareket analiz sistemimiz ve kuvvet plaklarımız var. Bunlarla da sporcularımızın spora özgü hareket patenlerini ve yaşadıkları yaralanmalara özgü hareket ve bozulan patolajlarıyla alakalı kinematik ölçümler yapıyoruz. Yine merkezimizde fitness salonumuz var. Sporcularımızın diğer yardımcı cihazlarla beraber kuvvet, hız-çeviklik ölçümleri ve denge koordinasyon ölçümlerini yapabiliyoruz. Yaptığımız ölçümleri daha sonra raporlayarak çıktılarıyla beraber ihtiyaçları doğrultusunda yaralanmalara veya spora özgü katkı verecek performanslarını artıracak yönde destek hizmeti sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.