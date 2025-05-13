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Ampute Futbol Milli Takımı'nda hedef, ikinci dünya şampiyonluğu

Ampute Futbol Milli Takımı'nda hedef, ikinci dünya şampiyonluğu
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Ampute Futbol Milli Takımı olarak ikinci kez dünya kupasını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Ampute Futbol Milli Takımı olarak ikinci kez dünya kupasını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Erkoç, AA muhabirine, Ampute Futbol Milli Takımı'nı dünyanın en iyi takımı olarak gördüklerini belirtti.

Başarıların ardından daha fazla çalışmaya ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Erkoç, "Ampute Milli Takımımız, şu an dünyanın en iyi ve en başarılı milli takımı. Bu başarı, üzerimizdeki yükü artırıyor ve daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği desteklerle birlikte, başarı üstüne başarı katmaya devam edeceğiz." dedi.

Trabzon'da 2025 Eylül ayında düzenlenecek Dünya Kupası'na vize maçları olacağı bilgisini veren Erkoç, "Bu maçlar ülkemizde ve çeşitli ülkelerde yapılacak. İnşallah o maçları lider olarak geçip, 2026 Dünya Kupası'na katılacağız. Türk milleti bize her zaman destek oluyor ve bu çocuklarımız da bu destekle çok çalışıyor. Önceliğimiz, Eylül ayında Trabzon'da grubu namağlup şampiyon olarak geçmek ve ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmak. Orada kupamızı önce Türk milletine, sonra da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmayı umuyoruz." diye konuştu.

???????- "Amacımız başarıda sürdürülebilirlik"

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz de 2026 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti.

Şampiyonanın Kosta Rika'da düzenleneceğini kaydeden Temiz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Amacımız başarıda sürdürülebilirlik. Şampiyon olarak katıldığımız Dünya Şampiyonası'ndan yeniden şampiyon olarak dönmeyi hedefliyoruz. Bir önceki dünya şampiyonasında şampiyon olan takımı, daha fazla gençleştirerek hem tecrübeyi hem de gençliğin dinamizmini harmanlayarak önümüzdeki yıllara taşıyacağız."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
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