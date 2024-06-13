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Ampute Futbol Milli Takımı AA'yı ziyaret etti

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Avrupa şampiyonluğunu üst üste 3'üncü kez kazanan Ampute Futbol Milli Takımı, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti. AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Ampute Futbol Milli Takımı teknik direktörü İsmail Temiz ve futbolcuları genel müdürlükte ağırladı.

Avrupa şampiyonluğunu üst üste 3'üncü kez kazanan Ampute Futbol Milli Takımı, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Ampute Futbol Milli Takımı teknik direktörü İsmail Temiz ve futbolcuları genel müdürlükte ağırladı.

Ziyaret için memnuniyetini dile getiren Peru, "Milli takımımızın başarısıyla gurur duyduk. Heyecanınız harikaydı. Hem sizi hem de takımı tebrik ederim." dedi.

AA Spor Kulübünü kurduklarını da ifade eden Peru, spora destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Teknik direktör İsmail Temiz ise her zaman engelli sporunun yanında olan AA'ya teşekkür ederek, Peru'ya imzalı forma verdi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru da millilere AA'nın 2023 yıllığını hediye etti.

Kaynak: AA / Spor

Anadolu Ajansı İsmail Temiz Futbol Spor Güncel Haberler

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