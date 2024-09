Ampute Futbol Gelişim Kampı İkinci Etabı Başladı

16-25 yaş arası gençlerin yer aldığı Ampute Futbol Gelişim Kampı'nın ikinci etabı bugün Marmaris Şehir Stadyumu'nda başladı.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, 6-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ampute Futbol Gelişim Kampı'nda yeni A milli oyuncularını da seçeceklerini vurgulayarak "6 Eylül-15 Eylül tarihleri arasında Ampute Futbol Gelişim Kampı için buradayız. 64 kişilik sporcu grubumuz var. Bu grubu da ikiye böldük. B grubunu bugün yolcu ettik. Çalışmalarımız bitti ve özellikle şunu belirtmek istiyorum gönderdiğimiz kulüp grup için çok istekliler ve gerçekten de bu sporu yapmak için ve milli takıma girmek için ellerinden geleni yaptılar. Sporcu kardeşlerimiz sonrasında bugünkü grubu aldık. Bugünkü grubumuzda ilk grubumuzun içinde A Milli Takım'a yükselebilecek seviyede oyuncularımız var. Bu oyuncularımızın burada bir nevi de seçimlerini yapmış olacağız. Çünkü A Milli Takımımızda oynayan sporcularımızın yaklaşık %50'si 35 yaşında 37 yaşlarına geldiler, geçtiler. Bu kardeşlerimiz geçmiş dönemlerde çok büyük başarılara imza attılar. Bunlar dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu yaşamış, defalarca yaşamış sporcularımız. Dolayısıyla her insanın olduğu gibi her sporcunun da belli bir misyonu var. O misyonda gerçekten vakti geldi, değişim zamanı geldi. Dolayısıyla da bu değişimi daha ehil ellere bırakmak için özellikle sporcu kardeşlerim için diyorum. Bizler burada gelişim kampı yapmaktayız. Onların yerini aratmayacak, onlardan aldıkları bayrakları daha ileriye taşıyabilecek sporcu kardeşlerimizi A Milli takıma kazandırmak için Marmaris'teyiz. Marmaris de ilçe müdürümüz, il müdürümüz Marmaris ahalisinin bize ilgisi ve alakasından dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Özellikle söylemeden geçemeyeceğim Kaymakamımız da çok alakadar bizlere sağ olsunlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah buradan Marmaris in misafirliği ile birlikte güzel anılarla kampımızı sonlandırıp döneceğiz. Ekim ayında inşallah yine tekrar A Milli takımla birlikte seçilmiş kardeşlerimizle birlikte Marmaris'te olacağız" sözlerini ifade etti.

Antrenmanlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Kaleci Antrenörü İlhan Elmalı "İki etap olarak düzenlediğimiz 16-25 yaş arası A Milli takıma geçiş sağlayacak gençlerimizin hem eğitimi hem de seçimleri ile ilgili buradayız ilk etabımızı bugün itibariyle tamamladık. Arkadaşlarımızı yolcu ettik bu gün gelen arkadaşlarımızla da ayın 15'ine kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ampute A Milli Futbol Takımı oyuncusu İbrahim Halil Esen "Buraya Şahinbey Belediye Spor Kulübü oyuncusu olarak geldim. Ayrıca milli takım oyuncusuyum. Yakın zamanda Balkan şampiyonası var o turnuvaya hazırlık için hocamızın önderliğinde burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık bir haftalık bir süreç içerisinde buradayız" ifadelerini kullandı.

Kampa katılan genç sporculardan kaleci Çınar Akın Taşyapar "Ankara Türk Silahlı kuvvetleri Ampute Futbol Kulübü'nden geldim İsmail hocamızın önderliğinde genç milli takım kampımız var. Önümüzdeki senenin hazırlık kampı için buradayız. Hedefim A milli takımda dereceler yapmak ve A Milli takımın kalesini korumak" sözleriyle gelecekte A milli takımının kalecisi olmayı hedeflediğini ifade etti.