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Amedspor son maçına çıkıyor

Amedspor son maçına çıkıyor

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalmayı garantileyen Amedspor, normal sezondaki son maçına yarın çıkacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalmayı garantileyen Amedspor, normal sezondaki son maçına yarın çıkacak.

60 puanla üçüncü sırada yer alan Amedspor, yarın saat 15.00'de başlayacak maçta kendisi gibi rahat konumda olan Menemen FK ile karşılaşacak. Oynanacak maçlar sonunda Amedspor'un Play-Off 1.turundaki rakibi ve maçın yeri belli olacak. Amedsporlu taraftarlar maçı izleyebilecek.

Ligi üçüncü sırada tamamlayıp Play-Off 1.turundaki maçı sahasında oynamak isteyen Amedspor'un karşılaşmaya ideal kadrosuyla çıkması bekleniyor. Ligde kalma mücadelesi veren Batman Petrolspor ise saat 15.00'de başlayacak maçta deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Amedspor Menemen Spor Haberler

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