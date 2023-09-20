Amedspor maçında iki kardeş karşı karşıya

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grupta yer alan Amedspor cumartesi günü saat 17.00'de kendi saha ve seyircisi önünde İskenderunspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grupta yer alan Amedspor cumartesi günü saat 17.00'de kendi saha ve seyircisi önünde İskenderunspor'u konuk edecek. Bu önemli karşılaşmanın ilginç yanı ise iki kardeş Teknik Direktörünün karşı karşıya gelmesi olacak.

Amedspor İskenderunspor maçı öncesi İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat maç saati değişikliği talebine olumlu yanıt veren Amedspor'a teşekkür ederek dostluk kazansın mesajı verdi. Öte yandan Amedspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ile İskenderunspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt'un kardeş olması da sahada tatlı rekabeti artıracak.

Diyarbakır'da oynanacak olan karşılaşma öncesi teknik sorundan dolayı maç saati değişikliği talebinde bulunan İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, Amedspor'un olumlu yanıtı üzerine maçın saat 17.00'ye alınmasından dolayı Amedspor yönetim kuruluna ve Kulüp Başkanı Aziz Elaldı'ya teşekkür etti.

Her iki kardeş galibiyet peşinde

Amedspor'un tecrübeli teknik adamı Serdar Bozkurt, Ümit kardeşiyle sahalarda çok mücadele ettiklerini söyledi. Bozkurt, "Oynayacağımız karşılaşma bizi ilk kez karşı karşıya getirecek. İki kardeş olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Sahada nasıl bir taktiksel çalışmayla çıkacağımız, nasıl bir oyun oynatacağımızı oda biliyor, bende biliyorum. Dolayısıyla maç içerisinde iki taraf da mutlaka farklı taktiklerle sahada olacağız. Ancak burada önemli olan bizim kişisel menfaatimiz değil, önce Amedspor camianın menfaatidir. Profesyonellik çerçevesi içerisinde elimizden geleni sahaya yansıtarak mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR