Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi
Amedspor, Bursaspor maçında hakaret içeren tezahüratlara maruz kalan Leyla Zana'yı, pazar günü oynanacak maça davet etti. Davete teşekkür eden Zana, teklifi geri çevirdi.

Bursaspor taraftarlarının Somaspor maçında tribünlerden Leyla Zana'ya yönelik küfür içeren tezahüratları tepkileri de beraberinde getirdi. TFF, olay nedeniyle Bursaspor'a 342 bin TL ceza verirken, ilginç bir gelişme yaşandı.

ZANA, AMEDSPOR'UN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Amedspor, siyasetçi Leyla Zana'yı pazar günü oynanacak Iğdır FK maçına davet etti. Zana, kulübün istişare kurulundaki kadın üyelerle görüşerek daveti nazikçe reddetti. Zana'nın, bu meselelerden uzak durmak istediğini ifade ederek teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

TFF 2'nci Lig'de Somaspor ile Bursaspor arasında Soma'da oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bir grup taraftar Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, tezahüratla ilgili Bursaspor taraftarını hedef alan "ırkçı, hakaret ve nefret" içerikli paylaşımlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirtmişti.

