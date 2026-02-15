Haberler

Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 1 Sakaryaspor: 1

Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 1 Sakaryaspor: 1
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta 90+7'de Lukasz Zwolinski kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ömer Tevfik Özkoç, Çağrı Yıldırım

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Tarkan Serbest, Oleksandr Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Atakan Müjde dk. 83), Adama Traore (Dia Saba dk. 78), Daniel Moreno (Afena Gyan dk. 77), Florent Hasani (Cem Üstündağ dk. 70), Zdravko Dimitrov, Mbaye Diagne

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Dilhan Demir, Oğuz Matur, Kahraman Demirtaş, Celal Hanalp, Mehmet Yeşil

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Sakaryaspor: Jakup Szumski, Serkan Emrecan Terzi (Serkan Yavuz dk. 46), Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, Ruan (Haydar Karataş dk. 64), Mohammed Fofana, Josip Vukovic, Mete Kaan Demir, Sergio Pena (Batuhan Çakır dk. 82), Owusu Kwabena (Melih Bostan dk. 86), Poyraz Efe Yıldırım (Lukasz Zwolinski dk. 86)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Mirza Cihan, Ismaila Soro, Salih Dursun, Caner Erkin

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Florent Hasani (dk. 45) (Amed Sportif Faaliyetler), Poyraz Efe Yıldırım (dk. 74) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Lukasz Zwolinski (90+7) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Murat Uçar, Atakan Müjde, Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Haydar Karataş, Burak Bekaroğlu, Mete Kaan Demir (Sakaryaspor) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
