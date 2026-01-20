Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Özbelsan Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı Özbelsan Sivasspor maçı için çalışmalarına başladı. Antrenmanlarda pas, savunma ve hücum üzerine çalışmalar yapılıyor.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
