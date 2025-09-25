Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyerspor'u 2-0 ile Geçti

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyerspor'u Mehmet Yeşil ve M. Diagne'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i Mehmet Yeşil ve M. Diagne'nin golleriyle 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu.

VURAL: ÖNÜMÜZDE KAZANACAĞIMIZ 93 PUAN VAR

Amed Sportif Faaliyetler'i kutlayan SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Öncelikle ev sahibini kutluyorum. Gayet güzel bizi misafir ettiler ve amaçlarına ulaştılar. Tabii iki tane gol atıp üç puanı aldılar. Kazanmamız gereken bir maçı oynuyorduk. Bütün organizasyonumuzu ona göre düzenlemeye çalıştık ama bakıldığında 1'inci devre bizim bir, onların 5 pozisyon oldu. Yani 4'e 1, 2'nci devre de 4'e 4 oldu pozisyonlar. Yani 2'nci devre bayağı çekişmeli geçti. Bayağı bizler de pozisyona yakın şeyler bulduk. Onlar da ve nitekim bu girdikleri pozisyonların iki tanesini gole çevirdiler. Tabii ki bu tablo iyi değil. Oynadığımız yedi maçın beşini, altısını kaybetmiş, biri berabere kalmış bir takım. Arkadaşlarım, geçen sene sanıyorum yanlış söylemiyorsam 74 puan şampiyonu oldu. 61 puan Play-Off oynadı. 48 puanlı küme düştü galiba. Bizim bu puanlara sahip olmamız için daha ortada duran bir 93 puan var. Yani 31 tane maç var. Bunun 2'nci devresi var, 1'inci devrenin geri kalan maçları var ki bunlar 38 maç oynanıyor. 19 maçı yani 12 tane daha maç oynayacağız. Bu demektir daha işin başındayız. Çünkü biz diğer takımlar gibi lige 2,5 hafta kala takım oluşturup kampa gidebilmiş bir takımız. Dolayısıyla yepyeni bir takım. Geçen seneki kadromuzu muhafaza edemedik. Dolayısıyla 25'e yakın oyuncu alınmış oldu ve bunlar da kaynaşacak. Zaman yani bizim en büyük ihtiyacımız zaman ama profesyonel futbol beklemez. Dolayısıyla bu zamanı kısaltacak çalışmalar yapıyoruz" dedi.

ALTIPARMAK: KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇI OYUNCU TECRÜBEMİZLE KAZANDIK

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise oyuncuları tebrik ederek, "Öncelikle bugün maçı kazanan bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok ihtiyacımız olan istediğimiz bir galibiyeti elde ettik. Bizim bugün gol atmamız lazımdı. O golü attıktan sonra oyunun bize döneceğini ve çok daha rahat geçeceğini biliyorduk. Gol geciktikçe rakibin direnci arttı. Ama biz sabırla oynadık. Oyuncularımıza bugün söylediğim tek şey buydu zaten. Sabırlı oynamak, disiplinli oynamak. Bugün onu gerçekleştirdik. İkinci yarıya iki tane oyuncu değişikliği ile başladık. Zaten onu yaptıktan sonra oyunun üstünlüğü tamamen bize geçti. Hem önde presleri iyi yaptık hem kanatları çok iyi kullandık ki bugün bizim istediğimiz en önemli şey buydu kanatları kullanmak. Kanatlardan iyi getirdik. Kazanmamız gereken maçı oyuncu tecrübemizle kazandık. Hem taraftarımızı hem kendimizi mutlu ettik diyebilirim. Taraftarımıza ayrı parantez açmak lazım. Hafta içi olmasına rağmen kendilerine teşekkür ediyoruz. Stadı muhteşem doldurdular. Özellikle maçta verdikleri tempo takımın düştüğü anlarda takımı tekrar ayağa kaldırmaları bizim için çok önemliydi. Bütün Amedspor taraftarlarına buradan teşekkür ediyoruz. Maçımızı kazandık. Artık 4 gün sonra oynayacağımız bir Vanspor maçı var. Bir an önce onun hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.