Amed Sportif Faaliyetler'de Sakaryaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top çalışması yaptı.

Diyarbakır ekibi, 15 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maç için hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

"Her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyoruz"

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer döneminde mevkisel olarak takıma güç katacak oyuncular aldıklarını ve takımın kondisyonunun yükseldiğini söyledi.

Daha güçlü bir Amedspor hedeflediklerini anlatan Kaloğlu, şunları söyledi:

"Hem 30 yaş altı oyuncu bulmak hem de hazır ve genç oyuncu bulmak kolay değildi. Bu süreçte yönetim kurulu ve futbol şubemiz yoğun çaba sarf etti. Neticesinde kadromuzu kurduk ve maçlarımıza başladık. Oyuncularımız da aramıza katıldı. Bir uyum süreci olacak. Yavaş yavaş daha iyi olacaklardır."

Sakaryaspor ile yapacakları maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kaloğlu, "Açıkçası rakibin kim olduğu bizi çok ilgilendirmiyor. Her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyoruz. Rakiplerimizin aldığı puan da bizi çok ilgilendirmiyor. Her maçı kazanarak zirvede kalmak istiyoruz. Sakaryaspor zor günler geçiriyor. Transfer sezonunun son gününde 13 oyuncu transfer ettiler. Onların hazır olup olmadığını bilmiyoruz ancak rakibimizin artılarını ve eksilerini analiz ediyoruz. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle bu karşılaşmayı kazanacağız ve kazanacak güçteyiz. 14 haftanın sonunda Amedspor'un Süper Lig'de olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaloğlu, taraftar desteğinin önemine işaret ederek, "Bulunduğumuz durumda ve zirvede olmamızda en büyük pay sahibi taraftarımızdır. İç sahada ve deplasmanda bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Onların gücü her zaman arkamızda." ifadelerini kullandı.

"3 puanı almak için sahaya çıkacağız"

Amed Sportif Faaliyetler'in Kosovalı kanat oyuncusu Florent Hasani, antrenmanların iyi ve yoğun geçtiğini söyledi.

Gün geçtikçe kendilerini geliştirdiklerini belirten Hasani, "Duyduğuma göre maç biletleri tükenmiş ya da tükenmek üzere. Taraftarlarımız her zaman arkamızda. Şu an Sakaryaspor maçına hazırız ve 3 puanı almak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.