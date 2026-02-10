Amed Sportif Faaliyetler'de Sakaryaspor maçı hazırlıkları
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde futbolcular pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor karşılaşması, 15 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor