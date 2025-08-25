Amed Sportif Faaliyetler, Özbelsan Sivasspor'u 4-2 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasındad Özbelsan Sivasspor'ı 4-2 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ihtiyaçları olan bir galibiyeti aldıklarını belirterek oyunlarını geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Mehmet Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta son dakikalarda 3 puanı kaçırdıklarını hatırlatarak bu hafta maçın başından sonuna üstün olduklarını anlattı.

Kendi oyun sistemlerinde "devamlı golü kovaladıklarını" ifade eden Altıparmak, "Maçın geneline baktığımızda 4-2 kazandık ama çok daha farklı bir skor çıkabilirdi. " dedi.

Skordan ziyade oyundan memnuniyetini aktaran Altıparmak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Giren ve çıkan bütün oyuncular sahaya yüreğini koydu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İlk galibiyetimizi aldık, bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Sadece bir maç kazandık ama ihtiyacımız olan bir galibiyeti aldık, bundan sonra oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Eksiklerimiz, yaptığımız hatalar var mı bunları da çok fazla çalışacağız. Oyunun ikinci ve üçüncü bölgesiyle alakalı çalışmalarımızı daha fazla yapacağız. Hak eden bir Amedspor takımı vardı, hak ettik, galip geldik."

Özbelsan Sivasspor cephesi

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, yaptığı planlar içerisindeki en kötü senaryoyu yaşadıklarını dile getirdi.

"Sivasspor için özellikle sezon başı çok zor geçecek." dediğini aktaran Korkmaz, kadroda belli başlı değişim yapmalarına karşın "takımı yarıştıracak kaliteyi henüz sağlayamadıklarını" aktardı.

Korkmaz, şunları ifade etti:

"Bu transferleri yapmak için, bu değişimi sağlamak için performansından memnun olmadığımız arkadaşlarla vedalaşmamız gerekiyor ama mukavelesi devam eden oyuncular ve uluslararası mukaveleler konusunda bir sıkıntımız var. Daha önceden beklediğim bir senaryo olduğu için üzgünüm ama çok ümitsiz değilim. İçsel sürecimizi Pendik maçını oynadıktan sonra tamamlamamız gerekiyor. Oyun disiplininden kopmanın faturasını çok ağır bir şekilde ödedik. Rakipte çok usta ayaklar var. Yedekten gelen ayakları çok usta ayaklar. Oyuncu değişikliklerinde de zaten değişiklik yaptıkça biraz daha kalite farkı Amedspor'dan yana ağır bastı. Maçın aslında üzerine konuşacak çok da bir şey yok."