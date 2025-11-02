Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yi 3-0 Mağlup Etti

Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yi 3-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yi deplasmanda 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Murat Uçar, Traore ve Afena-Gyan kaydetti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Melih Aldemir, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Kocaçoban

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 80 Yasin Güreler), Bartu Göçmen, Herelle, Umut Erdem (Dk. 46 Ayberk Karapo), Cissokho, Toure (Dk. 56 Yunus Emre Yüce), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 76 Osman Kahraman), Lindseth, Burak Süleyman, Diony

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk. 88 Kouyate), Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 22 Alberk Koç), Sinan Kurt (Dk. 87 Aytaç Kara), Poko (Dk. 75 Oktay Aydın), Celal Hanalp, Traore, Moreno (Dk. 75 Afena-Gyan), Diagne

Goller: Dk. 36 Murat Uçar, Dk. 63 Traore, Dk. 89 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 43 Lindseth, Dk. 67 Ayberk Karapo, Dk. 86 Herelle (Manisa FK), Dk. 48 Celal Hanalp, Dk. 52 Poko, Dk. 84 Oktay Aydın (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 12. Haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
