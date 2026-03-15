Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti. Maçta D. Moreno'nun 79. dakikada attığı gol ve Manisa FK'li Ada İbik'in kendi kalesine attığı golle galip geldi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 16 Celal Hanalp), Cem Üstündağ (Dk. 70 A. Traore), Sinan Kurt, Dimitrov (Dk. 61 D. Moreno), Afena-Gyan, Hasani (Dk. 70 Dia Saba), Diagne

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 43 Ada İbik), Umut Erdem, Adekanye, Benrahou, Lindseth, Yusuf Talum (Dk. 77 Yunus Emre Dursun), Diony, Muhammed Kiprit (Dk. 66 A. Vargas)

Goller: Dk. 79 D. Moreno, Dk. 90+4 Ada İbik (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 52 Dimitrov, Dk. 66 Mehmet Yeşil, Dk. 85 Murat Uçar, Dk. 90 Sinan Kurt, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 66 Lindseth, Dk. 90 Adekanye ( Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 75 Vargas ( Manisa FK)

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
