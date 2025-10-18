Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde Yeni Başkan Nahit Eren

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Olağanüstü Kongresi'nde tek aday olarak yapılan seçimde yeni başkan, Av. Nahit Eren oldu. Başkan Eren, "Görev alan arkadaşlarımızla sorunlarımızı doğru kavrama, eksiklerimizi ve hatalarımızı görerek sizlerle birlikte çözümler üretecek, yapıcı tüm eleştirileri her koşulda dikkate alacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Olağanüstü Kongresi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye önceki başkan Burç Baysal ve yönetimi, CHP Diyarbakır milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Serra Bucak, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, ilçelerin belediye eş başkanları, kulübün taraftar grupları ve vatandaşlar katıldı. Tek listeyle gidilen olağanüstü kongrede başkan seçilen Av. Nahit Eren, kulübün 8'inci başkanı oldu.

NAHİT EREN: AMEDSPOR, KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE VE GÜÇLÜ BİR AİDİYET DUYGUSUNA SAHİP BÜYÜK BİR AİLEDİR

Yeni başkan Nahit Eren, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Amedspor bugüne kadar karşılaştığı tüm zorlukları birlik, beraberlik ve dayanışma kültürü sayesinde aşmış ve bu değerler etrafında büyüyerek bugünlere ulaşmıştır. Bu değerlerin oluşumuna katkı sunan ve koruyan başta halkımız olmak üzere, önceki dönem başkan ve kurul üyelerimize, kulüp emekçilerimize, teknik heyet ve futbolcularımıza, kentin sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlerine, taraftarlarımıza ve maddi manevi destek sunan herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Amedspor, köklü bir geçmişe ve güçlü bir aidiyet duygusuna sahip büyük bir ailedir. Kulübümüz, her koşulda değerlerine bağlı kalmış; ortak kimliğimizden, birliktelik ruhumuzdan ve ilkelerimizden asla ödün vermeden yoluna devam etmiştir. Görev alan arkadaşlarımızla sorunlarımızı doğru kavrama, eksiklerimizi ve hatalarımızı görerek sizlerle birlikte çözümler üretecek, yapıcı tüm eleştirileri her koşulda dikkate alacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

BURÇ BAYSAL: YASAL SORUNLARDAN KAYNAKLI KONGREYE GİTMEK ZORUNDA KALDIK

Eski başkan Burç Baysal ise kongrede yaptığı konuşmasında, yasal sorunlar nedeniyle kongre kararı alındığını ifade ederek, "Gerek şahsım, gerekse de benimle beraber birkaç tane arkadaşımızın yasal sorunlarından kaynaklı kongreye gitmek zorunda kaldık. Kongreye gidip en azından kulübümüzün önünde tartışılacak bir gündem oluşmaması adına özen gösterdik ve bugün de kongremizi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bir şekilde gün gelecek yurtsever topluluğun tamamı aslında bu kulübün içerisinde olacaktır. Bu taleplerin ne kadar doğal olduğu konusunda herhangi bir itirazım yok ama bu korumakla mükellef olduğumuz yapıyı içinde bulunduğumuz konjonktürün evrileceği yerine doğru bir şekilde sabırla beklememiz lazım. Gün gelecek belki de barışın tesisi adına baktığınızda kulüp misyonu olarak dünyanın tüm ötekileştirilenleri tarafından bir temsili, bir marka olarak gelecektir. Bugün de dünyanın her tarafında taraftarımız var ama bizim topluluğumuzdan olmayan insanların da ötekileştiren taraflar olarak da baktığınızda bu kulübe sahip çıkacağı inancı içindeyim" diye konuştu.