Üye Girişi
Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa'da Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa'da Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Assombalonga, kaleci Gökhan Değirmenci tarafından düşürülürken hakem Oğuzhan Aksu, kaleci Gökhan'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

9. dakikada Murat Uçar, ceza sahası sağ çaprazında Muharrem Cinan tarafından düşürüldü. Hakem Oğuzhan Aksu, faul verirken Muharrem'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muharrem Cinan'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

17. dakikada Murat Uçar, ceza sahası çizgisinin hemen yanında düşürüldü. Traore'nin serbest vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Sinan Kurt'un ceza yayı içinde topuk pasında Oktay Aydın'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0

63. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Traore, voleyle yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-0

87. dakikada Assombalonga'nın ceza sahası içi son çizgisinden pasında Traore, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Serdar Osman Akarsu, Ferhat Çalar

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tur (Yılmaz Ceylan dk. 62), Mehmet Yeşil (Çekdar Orhan dk. 33), N'Koulou, Alberk Koç, Cassubie, Oktay Aydın (Uğur Adem Gezer dk. 69), Murat Uçar, Sinan Kurt (Serkan Odabaşıoğlu dk. 62), Traore, Assombalonga

Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Veysel Sapan, Veli Çetin, Erkan Sasa, Yakal Taylan

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Appindangoye, Pedro, Mijo Cektas (Harun Tekin dk. 8), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Yusuf Cihat Çelik dk. 60) Mendes (Furkan Gedik dk. 60), Ahmet Oğuz (Mehmet Yılmaz dk. 79), Barış Alıcı (Yunus Emre Gedik dk. 46)

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Yedekler: Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat, Marcos Alves, Furkan Gedik, Onur Öztonga, Mesut Can, Caner Osmanpaşa

Goller: Oktay Aydın (dk. 32), Adama Traore (dk. 62 ve 86) (Amed SF)

Kırmızı kartlar: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Sağlam (Teknik Direktör), Vukoviç (Kocaelispor), Çekdar Orhan (Amed SF) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Güncel Spor

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar

 Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

 Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez

Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
3-4 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Bağcılar, Silivri, Pendik elektrik kesintisi 3-4 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Mamak, Keçiören, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3-4 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi Talisca Galatasaray'a mı gelecek mi 3 Eylül 2024 SON DAKİKA? Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni fragman İZLE! Bahar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Bahar yeni fragman İZLE! Osimhen Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Yalı Çapkını yeni fragman İZLE! İnci Taneleri yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül İnci Taneleri yeni fragman İZLE! Galatasaray KAP açıklaması! Osimhen açıklandı mı?
title