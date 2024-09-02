Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa'da Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Assombalonga, kaleci Gökhan Değirmenci tarafından düşürülürken hakem Oğuzhan Aksu, kaleci Gökhan'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

9. dakikada Murat Uçar, ceza sahası sağ çaprazında Muharrem Cinan tarafından düşürüldü. Hakem Oğuzhan Aksu, faul verirken Muharrem'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muharrem Cinan'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

17. dakikada Murat Uçar, ceza sahası çizgisinin hemen yanında düşürüldü. Traore'nin serbest vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Sinan Kurt'un ceza yayı içinde topuk pasında Oktay Aydın'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0

63. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Traore, voleyle yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-0

87. dakikada Assombalonga'nın ceza sahası içi son çizgisinden pasında Traore, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Serdar Osman Akarsu, Ferhat Çalar

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tur (Yılmaz Ceylan dk. 62), Mehmet Yeşil (Çekdar Orhan dk. 33), N'Koulou, Alberk Koç, Cassubie, Oktay Aydın (Uğur Adem Gezer dk. 69), Murat Uçar, Sinan Kurt (Serkan Odabaşıoğlu dk. 62), Traore, Assombalonga

Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Veysel Sapan, Veli Çetin, Erkan Sasa, Yakal Taylan

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Appindangoye, Pedro, Mijo Cektas (Harun Tekin dk. 8), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Yusuf Cihat Çelik dk. 60) Mendes (Furkan Gedik dk. 60), Ahmet Oğuz (Mehmet Yılmaz dk. 79), Barış Alıcı (Yunus Emre Gedik dk. 46)

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Yedekler: Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat, Marcos Alves, Furkan Gedik, Onur Öztonga, Mesut Can, Caner Osmanpaşa

Goller: Oktay Aydın (dk. 32), Adama Traore (dk. 62 ve 86) (Amed SF)

Kırmızı kartlar: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Sağlam (Teknik Direktör), Vukoviç (Kocaelispor), Çekdar Orhan (Amed SF) - ŞANLIURFA