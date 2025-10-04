Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü'nü 4-1 ile geçti
Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti. M'baye Diagne ve Aytaç Kara'nın penaltı golleriyle öne geçen ev sahibi takım, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek puanını 16'ya çıkardı.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Onur Gülter, Azem Zorlu
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil(Dk. 85 C. Kouyate), Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt(Dk. 81 Oktay Aydın), D. Moreno(Dk. 75 Emrah Başsan), Aytaç Kara, A. Traore (Dk. 81 Afena-Gyan), M. Diagne, Dia Saba(Dk. 84Çekdar Orhan)
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Hakan Bilgiç(Dk. 46 Berkan Keskin), Mexer, Erkam Develi, O. Roshi (Dk. 54 J. Fernandes), İshak Karaoğul(Dk. 46 Hüseyin Bulut), O. Ezeh, Alper Potuk(Dk. 46 Halil Can Ayan), M. Diouf(Dk. 67 Ali Akman)
GOLLER: Dk.7, dk. 15 (p) M'baye Diagne, Dk. 29 Aytaç Kara(p), Dk. 54 Dia Saba (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 90 Halil Can Ayan ( Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Dk. 33 Mehmet Yeşil, Dk. 33 Dia Saba (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 12 Mehmet Erdoğan Dk. 27 Alper Potuk, Dk. 27 Oğuzcan Çalışkan, Dk. 33 Erkam Develi, Dk. 65 J. Fernandes ( Ankara Keçiörengücü)
Teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Amed Sportif Faaliyetler, bugünkü karşılaşmaya Sertaç Küçükbayrak yönetiminde çıktı. Karşılaşma, stadyumdaki ışıklandırma problemi nedeniyle 15 dakika geç başladı.
7'nci dakikada sağ kanattan Aytaç Kara'nın kullandığı köşe atışında çizgi üzerinde topa uzanan M'baye Diagne'nin kafa golüyle Amed SK, maçta 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım, 12'nci dakikada M'baye Diagne'nin penaltıdan attığı golle maçta 2-0 öne geçti.
Amed Sportif Faaliyetler, 29'uncu dakikada Aytaç Kara'nın penaltıdan attığı golle maçta 3-0 öne geçti.
Maçta ilk yarı sonuna 5 dakika ilave edildi.
Amed Sportif Faaliyetler, soyunma odasına 3-0 önde girdi.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 54'üncü dakikada Dia Saba'nın attığı golle 4-0 öne geçti.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 90'ıncı dakikada Halil can Ayan'ın attığı golle maçta durumu 4-1'e getirdi.
Müsabakanın sonuna 3 dakika ilave edildi.
Maç, Amed Sportif Faaliyetler'in 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Önümüzdeki hafta Serikspor deplasmanına gidecek olan Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak ligde 5'inci sıraya yükseldi.