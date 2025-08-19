Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor ile 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, taraftara 3 puan veremedikleri için üzgün olduklarını, sonraki haftalarda iyi bir seri yakalamak istediklerini belirtti.

Mehmet Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puanı kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Taraftarın maçın başından sonuna kadar kendilerini desteklediğini belirten Altıparmak, 2 devreli maç oynadıklarını, maçın ilk yarısının istedikleri şekilde geliştiğini dile getirdi.

İyi bir takıma karşı mücadele verdiklerini vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Maçın ilk bölümünde maçı bitirecek pozisyonları yakaladık ama bunları değerlendiremedik. İkinci yarı ne yazık ki ilk 15 dakikalık bölümde Erzurumspor topa daha çok sahip oldu. Bizim yapmak istediklerimizi onlar yapmaya başladı. Maçın 60. dakikasından sonra yavaş yavaş tempo yapmaya başladık. Fernando ile bulduğumuz gol ile 2-1 öne geçtiğimizde aslında bizim istediğimize tam gelmişti ama bir türlü pas trafiğini gerçekleştiremedik. 2-1'i yakaladıktan sonra rakip daha fazla üzerimize gelmeye başladı. Hatalarımızı izleyeceğiz çünkü bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak istiyorsak özellikle içerideki maçların hepsini kazanmamız lazım. Tek üzüntümüz taraftarımıza veremediğimiz 3 puan ama inşallah önümüzdeki hafta bu 3 puanı onlara verip iyi bir seri yakalamak istiyoruz."

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da oyuncularının maçı bırakmadığını, oyun disiplininden asla kopmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aldığımız 1 puan bizim için son derece mutluluk verici, ileriye umutla baktırıyor bize. Önümüzde 36 maç daha var, bu makas uzun bir makas, ileriye doğru istikrarlı bir şekilde taşımalıyız. Aynı oyunu üzerine koyarak, geliştirerek diğer maçlara hazırlanmak zorundayız. Ligin çok çok başındayız, bu köprünün altından çok sular akar."