Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor'u 3-0 Mağlup Etti

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Marc Lafont, Mehmet Yeşil, David Bates, Lumbardh Dellova, Ermal Krasniqi, Arnaldo Raveloson, Cem Üstündağ (Dk. 64 Gökhan Gül), Yira Sor (Dk.77 Umut Meraş), Dia Saba (Dk. 77 Rayan Lutin), Gift Orban (Dk. 88 Miraç Acer), Mbaye Diagne (Dk. 64 Samuel Ballet)

ERZURUMSPOR FK: Matija Orbanic, Orhan Ovacıklı (Dk. 82 İlkan Sever), Amar Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Nihad Mujakic, Brandon Baiye, Fernando Andrade (Dk. 64 Festy Ebosele), Martin Rodriguez (Dk. 76 Murat Cem Akpınar), Sefa Akgün (Dk. 64 Gyrano Kerk), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 75 Neriman Axundzade), Eren Tozlu

GOLLER: Dk. 53, 62 Dia Saba, Dk. 71 Gökhan Gül (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KART: Arnaldo Raveloson (Amed Sportif Faaliyetler)

Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 3-0 yendi.

4'üncü dakikada Erzurumspor'un Fernando ile bulduğu gol, topun David Bates'ten alınması sırasında elle oynama tespit edilmesi üzerine VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

21'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler, ayağa paslarla geliştirdiği etkili atakta Dia Saba ile topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

34'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de Dia Saba'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne, savunma arkasına hareketlenen Gift Orban'a havadan pasını gönderdi. Ancak Erzurumspor savunması araya girerek topu kazandı.

40'ıncı dakikada Amed Sportif Faaliyetler gole çok yaklaştı. Dia Saba'nın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı topa Ermal Krasniqi gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

51'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de Cem Üstündağ'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Yira Sor, Gift Orban'a pasını aktardı. Orban'ın ceza sahasına girme çabasını Erzurumspor savunması engelleyerek topu taca gönderdi.

53'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler öne geçti. Lumbardh Dellova'nın savunma arkasına gönderdiği uzun pası şık şekilde kontrol eden Dia Saba, rakibini klas çalımla geçti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Saba, sol ayağıyla topu uzak köşeye göndererek fileleri havalandırdı: 1-0.

62'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı 2'ye çıkardı. Yira Sor'un pasında Gift Orban'ın dokunduğu topu önünde bulan Dia Saba, klas plaseyle fileleri havalandırdı: 2-0.

71'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler, bir gol daha buldu. Samuel Ballet'nin yerden ortasında Gökhan Gül, gelişine yaptığı şık vuruşla topu sol köşeden ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç Amed Sportif Faaliyetler'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı