Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Selahattin Yıldırım: 'Sporun birleştirici ve dostluk ruhuyla mücadelemize devam edeceğiz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu, bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak girdiği seçimlerde yeniden TFF başkanlığına seçildi. Seçime çok sayıda futbol kulübünün başkanı da katıldı. Olağan Seçimli Genel Kurulun sona ermesinin ardından TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Selahattin Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirten Yıldırım, "Biz 2018 yılında sivil toplum örgütleri ve insanlarının kurduğu bir ortaklıkla kulüp yönetimini devraldık. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde kulübümüz Türkiye liglerinde mücadelesini sürdürüyor. Amed Sportif Faaliyetler kulübü sadece bir futbol kulübü değil aynı zamanda dezavantajlı gruplara da spor yapma imkanı sağlayan bir futbol kulübü. Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgesinde tek futbol altyapısına sahip kulübüz. Yaklaşık 400 civarında genç sporcumuz var futbol branşında. Bunun yanında engelsiz basketbol takımımız bu sene şampiyon olarak 1'inci lige çıktı, bizi çok mutlu ettiler. Süper ligde mücadele eden kadın futbol takımımız var, bu sene play-off oynadılar. Türkiye liglerinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçmişte kulübümüzün yaşadığı bazı sıkıntılar var ama bunu aşmış bulunuyoruz. Ülkenin dostluk ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde sporun birleştirici ve dostluk ruhuyla mücadelemize devam edip en üst liglere çıkmayı umut ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor