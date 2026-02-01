Amed Sportif Faaliyetler – Adana Demirspor maçının ardından

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor 'u 7-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel açıklamalarda bulundu.

SİNAN KALOĞLU: ADANA DEMİRSPORLU FUTBOLCULAR, BİZİM FUTBOLUMUZUN GELECEĞİ

Maçın ardından Adana Demirsporlu futbolcuları öven açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle tabii takımımı galibiyetten dolayı kutluyorum, Adana Demirsporlu kardeşlerimi daha çok kutluyorum. Neden mi? Çünkü çok köklü bir camia, zor günler geçiriyor ama aslan yürekli genç kardeşlerimiz her maça çıkarak ve çok da iyi mücadele ederek yüreklerini ortaya koyuyor. Bana göre onlar kaybetmedi, onlar kazananlar. Her maçta kazanacaklar. Çünkü onlar bizim futbolumuzun geleceği. Çok gençler, çok iyi mücadele ediyorlar. Siz skora bakmayın. Yani skor çok da şey değil. Evet, bugün farklı bir galibiyet bizim için iyi bir moral oldu. İlk defa gol atan oyuncular oldu. Bu formayla golle tanışan oyuncular oldu. Bu taraftan evet bizim için pozitif etkileri çok iyi oldu ama daha ziyade futbolumuzun gençlerini burada görmek, onların sahada yüreklerini ortaya koymalarını izlemek gerçekten sevindirici. O yüzden Adana Demirspor'lu kardeşlerim hiç üzülmesin. Onların gelecekleri, yolları çok açık. Onlara bundan sonra da başarılar diliyorum. Çok ciddi oynadık. Adana Demirspor'un son iki rakibi Çorumspor ve Bandırmaspor maçlarına baktığımızda Adana Demirspor, o maçlarda çok daha efektifti, çok daha iyi oynamıştı. Bugün takım işini ciddiye aldı. Hiç pozisyon vermedik neredeyse. O yüzden sevindirici taraf her maçın ciddiye alınması ve saygı duyulması rakibe. Bizim için en önemli şey bu. Biz egodan, kibirden uzak duracağız. Biz her zaman işimizi yapacağız ve bir şekilde de mutlu sona ulaşacağız" dedi.

YÜCEL: BU KADAR AÇIK BİR SKORU BEKLEMİYORDUK

7-0'lık yenilginin kendileri için sürpriz bir sonuç olduğuna değinen Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel; "Amedspor, grubun güçlü ve iddialı takımlarından. Centilmence çıkıp mücadele etmeye çalıştık. Çocuklar futbol oynamaya çalıştı. Ama güçleri bu kadar, yetmedi. Tabii bu kadar açık bir skoru da beklemiyorduk. Bizim için birazcık sürpriz oldu diyebilirim" diye konuştu.