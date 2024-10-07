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Amatör Spor Haftası Malatya'da Başladı

Amatör Spor Haftası Malatya'da Başladı
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Ekim ayının ikinci haftasında düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinliği, Malatya'da gerçekleştirilen bir yürüyüşle açıldı. Yürüyüşe katılan sporcular, Filistin bayrakları ile İsrail'in katliamına sessiz tepki gösterdi. Etkinlikler boyunca gençlerin sporla buluşturulması hedefleniyor.

Ekim ayının ikinci haftasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Malatya'da gerçekleştirilen bir yürüyüşle başladı. Yürüyüşe katılan sporcular, ellerindeki Filistin bayrağı ile katliamların birinci yılında İsrail zulmüne sessiz tepki gösterdi.

Kentteki amatör spor dallarında eğitim alan sporcular Amatör Spor Haftası açılışı nedeniyle Kanalboyu'ndan Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şube müdürleri, spor uzmanları, sporcular ve antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte sporcular İsrail'in Filistin'deki sivillere yönelik sürdürdüğü katliamın birinci yılı olması nedeniyle ellerinde Filistin bayrakları ile yürüdü.

Yürüyüşün ardından Millet Bahçesi'nde yapılan törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla etkinlik başladı. İl Müdürü Kayhan, yaptığı konuşmada, Amatör Spor Haftası'nın amacını anlatarak, gençlerin sporla buluşmalarını sağlamak ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Kayhan, "Bu hafta boyunca birçok branşta müsabakalar düzenleyeceğiz. Amacımız, özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak ve sporu herkes için bir alışkanlık haline getirmektir" dedi. Kayhan, etkinlikler boyunca tüm katılımcılara başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Amatör Spor Haftası'nın Malatya'da çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçmesi planlanıyor. Tüm sporcular ve spor tutkunları, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere davet edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Filistin malatya İsrail Spor

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