Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı
Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı
Bartın 1. Amatör Küme'de Arıt Kayadibispor-Ulus Çınarspor maçının uzatma dakikalarında pozisyon sonrası, futbolcular, teknik heyet birbirine girdi. Olaylarda bir futbolcu yaralanırken aynı takımdaki 2 futbolcunun ise birbirleri ile kavga etmesi dikkat çekti. Gözünden yaralanan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaylar nedeniyle 11 kişi kırmızı kart gördü.

  • Bartın Ömertepesi Stadı'nda oynanan 1. Amatör Küme maçında bir futbolcu gözünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Maçta 11 kırmızı kart gösterildi: Arıt Kayadibispor'dan 3 futbolcu, Ulus Çınarspor'dan 7 futbolcu ve 1 antrenör.
  • Maç, Arıt Kayadibispor'un 2-1'lik skorla hükmen galip ilan edilmesiyle sonuçlandı.

Bartın Ömertepesi Stadı'ndaki 1. Amatör Küme maçında Kayadibispor -Ulus Çınarspor mücadelesinin uzatma dakikalarında yapılan bir faul sonrası ortalık karıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

İki takım oyuncuları birbirine girerken, yedek oyuncular ve teknik heyette kavgaya karıştı. Tribünlere de sıçrayan olayları polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kayadibisporlu iki futbolcu da birbirine girdi.

Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

GÖZÜNDEN YARALANAN FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Tarafların güçlükle ayrılabildiği kavgada 1 futbolcu da yaralandı. Gözünden yaralanan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

11 KIRMIZI KART GÖSTERİLDİ

Olaylar nedeniyle Arıt Kayadibispor'dan 3 futbolcu, Ulus Çınarspor'dan 7 futbolcu ve 1 antrenör kırmızı kart gördü. Kartların ardından hakemler, sahadan çıkarak, soyunma odasına girdi. Çıkan olay ve kartlar nedeniyle maçı 2-1'lik skor ile önde tamamlayan Arıt Kayadibispor'un hükmet galip ilan edildiği öğrenildi.

