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Denizli'de Kulüplere 2026-2027 Sezonu İçin Dijital Lisans Uyarısı

Denizli'de Kulüplere 2026-2027 Sezonu İçin Dijital Lisans Uyarısı
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Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2026-2027 sezonu öncesinde lige katılacak kulüplerin lisans ve katılım işlemlerini tamamlayabilmeleri için dijital sistemlerini yeniden aktif hâle getirmeleri gerektiğini duyurdu.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2026-2027 sezonu öncesinde lige katılacak kulüplerin lisans ve katılım işlemlerini tamamlayabilmeleri için dijital sistemlerini yeniden aktif hale getirmeleri gerektiğini duyurdu.

Denizli ASKF'den yapılan açıklamada, kulüplerin lig katılım ve lisans süreçlerini sorunsuz yürütebilmeleri için yapmaları gereken işlemler sıralandı. Buna göre kulüplerin, 5 bin liralık katılım ücretini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp IBAN hesabına, 2 bin 500 liralık harcı ise ASKF hesabına yatırmaları gerekiyor.

Karar defteri ve yetki belgesi şartı Ayrıca, 2026-2027 sezonuna ilişkin alınan kararların kulüp karar defterine işlenerek sisteme yüklenmesi istendi. Dijital Lisans Sorumlusuna ait yetki ve atama belgesinin (EK-20) sisteme tanımlanması ile dijital sistem şifreleme işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

"Aksaklık yaşanmaması için işlemleri zamanında yapın" Belirtilen şartları yerine getiren kulüplerin dijital sistemlerinin aktifleşeceği ve futbolcu lisans işlemlerini yapabileceği belirtildi. Denizli ASKF, sezon başlangıcında mağduriyet ve aksaklık yaşanmaması adına tüm kulüplere işlemlerini eksiksiz ve zamanında tamamlamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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