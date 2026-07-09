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Aydın ASKF'den amatör kulüplere kritik uyarı

Aydın ASKF'den amatör kulüplere kritik uyarı
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Aydın ASKF, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde amatör kulüplerin TFF'nin istediği belgeleri en geç 20 Temmuz 2026'ya kadar teslim etmesi gerektiğini, aksi halde liglere alınmayacaklarını duyurdu.

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2026-2027 futbol sezonu öncesinde amatör kulüpleri uyararak, TFF'nin istediği belgelerin en geç 20 Temmuz 2026 tarihine kadar teslim edilmesi gerektiğini, eksik evrak sunan kulüplerin ise liglere dahil edilmeyeceğini duyurdu.

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2026-2027 futbol sezonu öncesinde amatör futbol kulüplerini yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kuralları ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında liglere katılacak kulüplerden istenen zorunlu evrakların eksiksiz şekilde teslim edilmesi istendi. ASKF tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda fikstüre dahil edilebilmek ve lisans işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli belgelerin en geç 20 Temmuz 2026 tarihine kadar Aydın ASKF veya Futbol İl Temsilciliği'ne ulaştırılması gerektiği belirtildi. Federasyon, belirtilen tarihe kadar evraklarını eksiksiz teslim etmeyen kulüplerin 2026-2027 sezonu tescil işlemlerinin yapılmayacağını ve bu kulüplerin TFF tarafından lig fikstürüne alınmayacağını vurguladı. Kulüplerden, güncel kulüp adresi ve kira sözleşmesi ya da tahsis belgesi, yönetim kurulu asil üyelerine ait e-Devlet onaylı adli sicil kayıtları, müsabakaların oynanacağı sahalara ilişkin tahsis izinleri, imza yetkililerine ait aktif e-posta adresleri, 7405 sayılı Kanun'a uygun imza sirküleri ile kulüp tabelasını gösteren güncel fotoğrafın teslim edilmesi istendi. ASKF yönetimi, işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla evrakların hem basılı olarak hem de PDF formatında dijital ortamda hazırlanmasının faydalı olacağını belirterek, kulüp yöneticilerini son teslim tarihine riayet etmeleri konusunda uyardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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