Amatör futbolcu Samet Şahin motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Giresun'da amatör futbolcu Samet Şahin, antrenman sonrası evine dönerken motosikletinin park halindeki çekiciye çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç sporcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Amatör futbolcu Samet Şahin (17), Giresun'da motosikletinin park halindeki çekiciye çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- Kaza, Aksu Mahallesi Pazar Caddesi'nde antrenman sonrası meydana geldi.
- Samet Şahin, Çınarlarspor'da forma giyen amatör lig futbolcusuydu.
Giresun'da amatör futbolcu Samet Şahin (17), antrenman sonrası evine giderken kullandığı motosikletin çekiye çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Amatör ligde mücadele eden Çınarlar Spor'da forma giyen Samet Şahin, antrenman sonrası evine giderken kullandığı 34 34 HKF 576 plakalı motosiklet, park halindeki çekiciye çarptı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada ağır yaralanan Şahin, çağrılan ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor