Amasyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon FK'ya Yenildi
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Amasyaspor, sahasında 1461 Trabzon FK'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Trabzon temsilcisi, Yusuf Türk'ün penaltı golüyle tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Amasyaspor, 12 Haziran Stadyumu'nda 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geldi. Trabzon temsilcisi, Yusuf Türk'ün 12. dakikaya attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
