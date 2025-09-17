Amasyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon FK'ya Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Amasyaspor, sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Trabzon temsilcisi adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Amasyaspor, 12 Haziran Stadyumu'nda 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geldi. Trabzon temsilcisi, Yusuf Türk'ün 12. dakikaya attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. - AMASYA