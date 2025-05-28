Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi için Hazırlıklara Başladı

Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi için Hazırlıklara Başladı
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Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, 30 Mayıs'ta başlayacak 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi öncesinde Ankara'da basın toplantısı düzenleyerek turnuvaya dair beklentilerini paylaştı. Kulüp başkanı Hikmet Alabıcak, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, Ankara'da 30 Mayıs Pazar günü başlayacak 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Alves Kablo Kulübü Başkanı Hikmet Alabıcak, takımın teknik direktörü Rahmi Özcan ile oyuncular katıldı.

Organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan memnuniyet duyduklarını anlatan Alabıcak, "Başkentimizde böyle görkemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne, dünyanın en iyi ligine sahip bir ülkenin temsilcisi olarak katılıyoruz. Ampute futbol camiasında gerek milli takım düzeyinde gerek kulüp bazında Türk milleti olarak öncüyüz. Bu turnuvada 8 ülkenin şampiyon takımlarını ağırlayacağız. Oyuncularımıza güvenim tam, bugüne kadar bizi hiç mahcup etmediler." diye konuştu.

Rahmi Özcan da Türk ampute futbolunun Avrupa'daki yerine değinerek, "Türkiye, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig olmak üzere 34 takımdan oluşan organizasyon yapısıyla dünyanın en sistemli ligine sahip. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi kupasını kaybettik ancak bu yıl şampiyonluğu yeniden ülkemize kazandırmak istiyoruz. Organizasyonun ülkemizde kalması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Fatih Şentürk, kulübün vizyonuna dikkat çekerek, "Bu takımın kurulma sürecinde başkanımız, 'Bu işin zirvesi neresi?' diye sormuştu. Şampiyonlar Ligi'ni hedef gösterdik ve bugün buradayız. Başkanımızın vizyonu sayesinde bu seviyeye ulaştık. Özel sektörün böyle projelere desteği çok değerli. Takım arkadaşlarıma güveniyorum, bu kupayı kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Ömer Güleryüz ise takımın aidiyet duygusuna vurgu yaparak, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediklerini söyledi.

Turnuva, 30 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 1 Haziran Pazar günü Aktepe Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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